الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السفير الأمريكي لدى الاحتلال: لا مستقبل لحماس في قطاع غزة

السفير الأمريكي لدى
السفير الأمريكي لدى الاحتلال، فيتو

نقلت القناة 12 العبرية عن السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي تحميله حركة حماس مسؤولية تعثر التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أنه "لا مستقبل لحماس في قطاع غزة ولن يُسمح لها بحكمه مستقبلًا".

وأضاف هاكابي أن بلاده ستكون "سعيدة إذا أتيحت الفرصة لسكان غزة الراغبين بالمغادرة"، في إشارة إلى موقف أمريكي داعم لأي ترتيبات قد تسمح بخروج المدنيين من القطاع.

وفي ملف إيران، شدد السفير الأمريكي على أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"، معتبرًا أن الموقف الإيراني هو ما سيحدد ما إذا كان العالم أقرب إلى اتفاق أم إلى عمل عسكري.

وأكد هاكابي أن الولايات المتحدة ستحمي مصالحها في مواجهة هجمات الحوثيين، مشيرًا إلى أن بلاده "ستتدخل إذا تعرض أي أمريكي في إسرائيل لأذى نتيجة للهجمات القادمة من اليمن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة حماس السفير الأمريكي لدى الاحتلال قطاع غزة غزة إيران حماس

مواد متعلقة

حماس تنعى شهيدين اغتالهما الاحتلال في الضفة الغربية

حماس: نرفض عسكرة المساعدات ونطالب بكسر الحصار وفتح المعابر فورا

حماس: فشل مباحثات الدوحة حول هدنة في غزة

استشهاد قيادي من حماس أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر إثر غارة صهيونية بلبنان

الأكثر قراءة

الونش يكشف حقيقة وساطة الفنان محمد حماقي لانتقاله للأهلي (فيديو)

البتلو تتراجع 33.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

رئيس محكمة الأسرة الأسبق: بوسي شلبي تزوجت محمود عبد العزيز زواجا شرعيا

بعد الفيديو المثير للجدل، أحمد فهمي يكشف حقيقة عودته لطليقته هنا الزاهد

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 مايو 2025

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تتراجع 3.5 جنيه في سوق العبور

التحريات الأولية تكشف حجم خسائر حريق مطعم شهير بمصر الجديدة (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم خلال اجتماعه مع مديري ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية