السفير الأمريكي لدى الاحتلال: لا مستقبل لحماس في قطاع غزة

نقلت القناة 12 العبرية عن السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي تحميله حركة حماس مسؤولية تعثر التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أنه "لا مستقبل لحماس في قطاع غزة ولن يُسمح لها بحكمه مستقبلًا".

وأضاف هاكابي أن بلاده ستكون "سعيدة إذا أتيحت الفرصة لسكان غزة الراغبين بالمغادرة"، في إشارة إلى موقف أمريكي داعم لأي ترتيبات قد تسمح بخروج المدنيين من القطاع.

وفي ملف إيران، شدد السفير الأمريكي على أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"، معتبرًا أن الموقف الإيراني هو ما سيحدد ما إذا كان العالم أقرب إلى اتفاق أم إلى عمل عسكري.

وأكد هاكابي أن الولايات المتحدة ستحمي مصالحها في مواجهة هجمات الحوثيين، مشيرًا إلى أن بلاده "ستتدخل إذا تعرض أي أمريكي في إسرائيل لأذى نتيجة للهجمات القادمة من اليمن".

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