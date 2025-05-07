محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول لتطوير العناية المركزة بمستشفى الصدر

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بالمحافظة ومجموعة تيتان مصر، بهدف تطوير وحدات العناية المركزة بمستشفى الصدر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحشد الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، وضمن رؤية الدولة لتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية.

محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول

محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول

ويأتي هذا البروتوكول في ضوء الاستراتيجية التي تتبناها محافظة بني سويف لتشجيع الشراكات المجتمعية وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في دعم البنية التحتية، خاصة في قطاع الصحة الذي يحظى بأولوية كبرى ضمن أجندة الدولة، من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الصحية وزيادة قدرتها على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للحالات الحرجة.

وقد خصصت مجموعة تيتان مصر مبلغ 2 مليون جنيه لتنفيذ أعمال التطوير داخل وحدات العناية المركزة بمستشفى الصدر، وتشمل الخطة تحديث الأجهزة والمعدات الطبية، وتحسين بيئة العمل وتجهيز البنية التحتية وفق أحدث المعايير، بما يعزز كفاءة المستشفى وقدرته على تقديم خدمات رعاية حرجة متطورة لأهالي بني سويف.

محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول

تطوير العناية المركزة بمستشفى الصدر بني سويف

وأكد محافظ بني سويف، خلال كلمته أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بمبادرة تيتان مصر التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مختلف القطاعات، في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات تترك أثرًا ملموسًا على حياة المواطنين البسطاء.

من جانبها، أعربت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن شكرها للمحافظ على دعمه المستمر لقطاع الصحة، مثمنةً التعاون المثمر مع مجموعة تيتان مصر، والذي يعكس وعيًا وطنيًا بدور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية في ظل التحديات الحالية.

كما أشاد المهندس عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، بالدعم الكبير الذي قدمته محافظة بني سويف لتسهيل تنفيذ المبادرة، مؤكدًا التزام الشركة بدورها في المسؤولية المجتمعية، وسعيها الدائم لإحداث تأثير إيجابي في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.

محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول

رؤية الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة

وفي السياق ذاته، أكد الكابتن توني عثمان، ممثل العلاقات الخارجية والداخلية بالمجموعة، أن هذا التعاون يعكس الرؤية الاستراتيجية للشركة في دعم المجتمع المحلي، لافتًا إلى أن تيتان مصر، تحت قيادة المهندس عمرو رضا، تحرص على أن تكون في مقدمة الداعمين للمبادرات الصحية بالمحافظة.

وقد شهد توقيع البروتوكول حضور المهندس حسام طه، مدير مصنع تيتان بني سويف، والدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع الصحي ومسؤولي الشؤون الصحية والعلاقات العامة والتنمية المجتمعية.

ويُعد هذا التعاون امتدادًا لمبادرات سابقة أطلقتها مجموعة تيتان مصر بـ محافظة بني سويف، في تأكيد على التزامها بدعم المجتمع المحلي والمشاركة في تحسين مستوى المعيشة، تماشيًا مع رؤية الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.

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