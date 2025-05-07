سكرتير بني سويف يبحث مستجدات ملف المنشآت الآيلة للسقوط

أعلنت محافظة بني سويف أنه في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ترأس اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اجتماع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة، وما تم تنفيذه فعليًا من قرارات الإزالة الصادرة في هذا الشأن، وذلك في حضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوحدات المحلية والمديريات والإدارات المعنية، في إطار من التنسيق الكامل والتكامل بين الجهات التنفيذية ذات الصلة.

اجتماع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ببني سويف

واستعرض السكرتير العام المساعد ببني سويف، تقرير الحصر الشامل الذي أعدته الجهات المختصة بشأن المباني القديمة، حيث تم مناقشة البيانات الخاصة بكل مركز، وما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وهندسية حيال كل حالة، إلى جانب الاطلاع على بيان بقرارات الإزالة المنفذة والصادرة عن لجان المنشآت الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى مناقشة معوقات تنفيذ بعض القرارات وسبل تذليلها لضمان الإسراع في التعامل مع تلك الحالات وفقًا للقانون، وحرصًا على سلامة المواطنين.

تحديث قاعدة بيانات المباني القديمة ببني سويف

وأكد اللواء سامي علام على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة التحديث المستمر لقاعدة البيانات الخاصة بالمباني القديمة، والتنسيق الكامل بين إدارات الأملاك والهندسة والإسكان والوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الحالات الحرجة، مشددًا على تنفيذ قرارات الإزالة التي تمثل خطورة حقيقية.

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