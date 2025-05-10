السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اللجنة المنظمة لبطولتي السوبر وأبطال الكؤوس لكرة اليد تطمئن على الترتيبات النهائية

بطولتي السوبر وأبطال
بطولتي السوبر وأبطال الكؤوس الإفريقيتين لكرة اليد

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي السوبر الإفريقي لكرة اليد «رجال وسيدات» والأندية الإفريقية لأبطال الكؤوس «رجال وسيدات»، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، التي تقام في ضيافة القلعة الحمراء خلال الفترة من 11 إلى 25 مايو الجاري، اجتماعًا تنسيقيًّا اليوم بحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري لكرة اليد، وذلك للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبطولتين، والإقامة للفرق المشاركة والانتقالات وملاعب التدريب وجاهزية الصالات، قبل انطلاق البطولتين. 

جاء ذلك بحضور المهندس خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي (أمين الصندوق)، وخالد العوضي مدير البطولة، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي المدير المالي، ورؤساء اللجان العاملة، وحضر ممثلون عن الاتحاد الإفريقي: هيراتو أريمو (مراقب البطولة)، وفاديجا نماما (المدير التنفيذي للاتحاد)، ويزيد سعادي (رئيس لجنة المسابقات)، ومامادو ديابتيه (رئيس لجنة الحكام)، كما حضر ممثلًا عن الاتحاد المصري لكرة اليد محمد جمال هليل، عضو مجلس الإدارة.

اطمأن طارق قنديل خلال الاجتماع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة السوبر الإفريقي خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ مايو الجاري، وبطولة الأندية الإفريقية لأبطال الكؤوس «رجال وسيدات» خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٤ مايو الجاري. 

حرص ممثلو النادي على الترحيب بالأشقاء من القارة الإفريقية، وأكدوا على توفير الأجواء المناسبة وتلبية كافة متطلبات المشاركين وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح البطولتين. 

وأكد الحضور من الاتحاد الإفريقي ثقتهم الكبيرة في قدرة الأهلي على تنظيم البطولتين بالشكل المشرف الذي يتناسب مع قيمة ومكانة النادي وقدراته على تنظيم كافة الفعاليات الكبرى.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوبر الإفريقي لكرة اليد طارق قنديل الأهلي كرة اليد الاتحاد المصري لكرة اليد

مواد متعلقة

الونش عن انضمام زيزو لـ الأهلي: كل لاعب بيختار طريقه

بعد اشتعال المنافسة على اللقب، مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري الممتاز

الأهلي ينهي اتفاقه مع حارس المقاولون العرب

كرة السلة، موعد مواجهات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

الأكثر قراءة

النيابة تستدعي محمد البسطويسي "ضحية نمر السيرك" وشقيقه في طنطا، ما القصة؟

الإحصاء يكشف مفاجأة بشأن عدد مستأجري الإيجار القديم (فيديو)

الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من تعيين حاكم لقطاع غزة وإعادة الإعمار

7 معلومات عن محمد سيحا حارس الأهلي المنتظر

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

أول تعليق من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك

الونش يكشف قصة الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ وعلاقتها بمفاوضات الأهلي (فيديو)

بدءا من العام الدراسي المقبل، تقديم وجبات التغذية المدرسية الساخنة في المدارس

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زوجي قال لي "عليّ الطلاق منك مش هروح معاكي لأهلك" ما الحكم ؟ أمين الفتوى يرد (فيديو)

ما حكم إسراع المشي للمرأة في بعض الطواف عند أداء المناسك؟ رد حاسم من الإفتاء

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته باقتراب انتهاء الخلافات الزوحية

المزيد
الجريدة الرسمية