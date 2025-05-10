اللجنة المنظمة لبطولتي السوبر وأبطال الكؤوس لكرة اليد تطمئن على الترتيبات النهائية

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي السوبر الإفريقي لكرة اليد «رجال وسيدات» والأندية الإفريقية لأبطال الكؤوس «رجال وسيدات»، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، التي تقام في ضيافة القلعة الحمراء خلال الفترة من 11 إلى 25 مايو الجاري، اجتماعًا تنسيقيًّا اليوم بحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري لكرة اليد، وذلك للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبطولتين، والإقامة للفرق المشاركة والانتقالات وملاعب التدريب وجاهزية الصالات، قبل انطلاق البطولتين.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي (أمين الصندوق)، وخالد العوضي مدير البطولة، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي المدير المالي، ورؤساء اللجان العاملة، وحضر ممثلون عن الاتحاد الإفريقي: هيراتو أريمو (مراقب البطولة)، وفاديجا نماما (المدير التنفيذي للاتحاد)، ويزيد سعادي (رئيس لجنة المسابقات)، ومامادو ديابتيه (رئيس لجنة الحكام)، كما حضر ممثلًا عن الاتحاد المصري لكرة اليد محمد جمال هليل، عضو مجلس الإدارة.

اطمأن طارق قنديل خلال الاجتماع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة السوبر الإفريقي خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ مايو الجاري، وبطولة الأندية الإفريقية لأبطال الكؤوس «رجال وسيدات» خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٤ مايو الجاري.

حرص ممثلو النادي على الترحيب بالأشقاء من القارة الإفريقية، وأكدوا على توفير الأجواء المناسبة وتلبية كافة متطلبات المشاركين وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح البطولتين.

وأكد الحضور من الاتحاد الإفريقي ثقتهم الكبيرة في قدرة الأهلي على تنظيم البطولتين بالشكل المشرف الذي يتناسب مع قيمة ومكانة النادي وقدراته على تنظيم كافة الفعاليات الكبرى.



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