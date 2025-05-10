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رياضة

بعد اشتعال المنافسة على اللقب، مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري الممتاز

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

الدوري المصري، اشتد الصراع بين فريقي الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري الممتاز قبل 3 جولات من نهاية المسابقة بنظامها الجديد.

 وانفرد النادي الأهلي بصدارة قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل، وتراجع بيراميدز للوصافة بعد الخسارة أمام البنك الأهلي 4-2 في ختام الجولة الخامسة.

 

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

وجاءت مباريات الأهلي المتبقية في الدوري الممتاز كالتالي:

ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الثلاثاء 13 مايو الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ضد البنك الأهلي – يوم السبت 17 مايو  الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ضد فاركو – يوم الثلاثاء 28 مايو  لم يتم تحديد موعد المباراة.


مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري

وجاءت مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري كالتالي:

ضد الزمالك –  يوم 13 مايو الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 ضد بتروجيت –  يوم السبت 17 مايو الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الثلاثاء 28 مايو لم يتم تحديد موعد المباراة.

 

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري 

1- الأهلي  49 نقطة  

2- بيراميدز  47 نقطة  

3- الزمالك  41 نقطة

4- البنك الأهلي  36 نقطة  

5-  المصري البورسعيدي  35 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة  

7- فاركو  30 نقطة

8- بتروجيت  26 نقطة

9- حرس الحدود  22 نقطة

جدول ترتيب الدوري المصري

 وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمجموعتي التتويج والهبوط.

 

وتقام مباريات الجولة السادسة لمجموعة الهبوط يومي السبت والأحد فيما تقام مباريات مجموعة التتويج يوم الثلاثاء هذا الأسبوع.

 

مواعيد الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري

مجموعة الهبوط

السبت 10 مايو
الاتحاد ضد غزل المحلة - 8 مساء


الأحد 11 مايو
سموحة ضد إنبي - 5 مساء
الجونة ضد طلائع الجيش - 8 مساء
زد ضد مودرن سبورت - 8 مساء

مجموعة التتويج 


الثلاثاء 13 مايو
فاركو ضد المصري - 5 مساء
سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - 5 مساء
الزمالك ضد بيراميدز - 8 مساء
حرس الحدود ضد البنك الأهلي - 8 مساء.

 

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

 

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

 

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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الأهلي الدوري المصري بيراميدز الاهلي وبيراميدز الدوري الممتاز

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