الونش عن انضمام زيزو لـ الأهلي: كل لاعب بيختار طريقه

نفى محمود حمدي الونش، مدافع فريق الزمالك، ما تردد مؤخرًا بشأن تجديد عقده مع النادي مقابل 80 مليون جنيه، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أن الأرقام المتداولة غير صحيحة على الإطلاق.

محمود حمدي الونش

وأوضح مدافع الزمالك في تصريحات تلفزيونية أن توقيع العقود سيتم خلال شهر يونيو المقبل، وهو ما سيتضح معه حقيقة الأمور أمام الجميع.

وعن الأنباء التي تحدثت عن انتقال زميله أحمد سيد زيزو إلى الأهلي، قال الونش إنه لم يكن على دراية بأي خطوات في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن زيارة زيزو للسفارة الأمريكية هي التي أثارت الجدل.

وأكد أن ما يقال عن رغبة زيزو في الانتقال معه إلى الأهلي لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن كل لاعب يحدد طريقه بنفسه، وأنه هو شخصيًا قرر الاستمرار داخل صفوف الزمالك.

واختتم الونش تصريحاته بالتأكيد على تفهمه لحزن جماهير الزمالك على رحيل زيزو، بالنظر إلى قيمته الكبيرة داخل الفريق، لكنه شدد على أن الانتماء الحقيقي يجب أن يكون للنادي وليس للأفراد.

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