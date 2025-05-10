كرة السلة، موعد مواجهات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

كرة السلة، يستعد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني أوجستي بوش، لخوض سلسلة من المواجهات القوية أمام الزمالك، في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025.

موعد مواجهات الأهلي والزمالك

وتقام سلسلة مواجهات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر في المواعيد التالية:

المباراة الأولى: 13 مايو

المباراة الثانية: 15 مايو

المباراة الثالثة: 17 مايو

المباراة الرابعة: 19 مايو

المباراة الخامسة: 20 مايو.

وعلى الطرف الآخر، يخوض الاتحاد السكندري مواجهات قوية أيضا أمام سبورتنج في الدور قبل النهائي من دوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025، وتقام سلسلة المواجهات في نفس المواعيد.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور قبل النهائي بحضور جماهيري، يصل إلى 2000 مشجع لكل فريق.

الأهلي يخسر لقب كأس مصر

وخسر الأهلي مؤخرا لقب كأس مصر أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

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