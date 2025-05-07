الأربعاء 07 مايو 2025
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مصرع شخص أسفل عجلات قطار بمزلقان بني حدير في الواسطى ببني سويف

حادث قطار، فيتو
حادث قطار، فيتو

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمه قطار أمام مزلقان قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ حادث قطار ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص صدمه قطار أمام مزلقان قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نقل الجثة لمستشفى الواسطى 

وتولت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف نقل جثة الشاب "محمود. م. ع" 27 سنة، جثة هامدة، وتم إيداعها مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف جهات التحقيق.

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