جامعة بني سويف الأهلية تنظم يوما علميا في مهارات التواصل بكلية الصيدلة

أعلنت جامعة بني سويف الأهلية، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، عن تنظيم كلية الصيدلة يومًا علميًّا مميزًا لطلاب الفرقة الثانية ضمن مقرر "مهارات التواصل"، وذلك في إطار دعمها المتواصل لربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتعزيز التعلم التفاعلي بين الطلاب.

وجاءت الفعالية تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، النائب الأكاديمي، والدكتور أحمد أسامة الجندي عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع العلوم الإنسانية، والدكتورة رانيا سرحان مدير برنامج الصيدلة، والدكتورة مهيرة عماد مدير برنامج الإعلام وأستاذ المقرر.

بناء شخصية الطالب الجامعي

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، على أهمية هذه الأنشطة في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته في التفكير النقدي والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تقديم نموذج تعليمي متكامل يمكّن الطالب من التميز محليًا وإقليميًا، ويؤهله لسوق العمل من خلال الدمج بين التخصصات واكتساب المهارات الحياتية والمهنية اللازمة.

العرض الفعّال وفنون الإلقاء

وأكدت جامعة بني سويف الأهلية، في بيان لها، أن اليوم العلمي تضمّن تنفيذ نماذج محاكاة لأمراض متنوعة وطرق علاجها، أظهر من خلالها الطلاب قدراتهم في العرض الفعّال، وفنون الإلقاء، واستخدام استراتيجيات التواصل المختلفة، مما عكس مدى استيعابهم للمحتوى النظري وتطبيقه بأسلوب إبداعي.

واختتمت الفعالية بتقييم المشروعات الطلابية وتكريم أفضل ثلاثة مشروعات في احتفالية شهدت حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من الطلاب.

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