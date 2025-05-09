التسهيلات الضريبية، شهدت المأموريات والمراكز الضريبية بمختلف المحافظات إقبالًا ملحوظًا من الممولين؛ للاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

وقدمت فيتو في ملحق خاص من 14 صفحة، بالعدد الورقي يتضمن كل التفاصيل الخاصة بالتسهيلات الضريبية، في ظل دعم ومساندة استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتيسيرات الضريبية.

وفيما يلي ننشر نماذج تسوية النزاعات وطلبات وإقرارات المحاسبة الضريبية المبسطة:

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