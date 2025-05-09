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خارج الحدود

40 نائبا بريطانيا يوقعون على رسالة تطالب بالتحقيق في تصدير أسلحة لإسرائيل

مجلس العموم البريطاني،
مجلس العموم البريطاني، فيتو

وقع 40 نائبا في بريطانيا، اليوم، على رسالة تحث وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على التحقيق من مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية بريطانية إلى إسرائيل رغم قرار التعليق.

40 نائبا بريطانيا يطالبون بالتحقيق في تصدير أسلحة لإسرائيل

وقال الـ 40 نائبا بريطانيا الموقعين على الرسالة الموجهة لوزير الخارجية بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل: نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى تل أبيب.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن فى سبتمبر الماضي، أن 30 رخصة تصدير إلى إسرائيل ستعلق فورا، وتشمل هذه الرخص أجزاء لطائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مسيّرة.

قرار الحكومة البريطانية تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 

وجاء قرار الحكومة البريطانية بـتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد مراجعة أُجريت عقب فوز حزب العمال الساحق في الانتخابات التشريعية التي شهدها يوليو الماضي، فقد خلصت الحكومة إلى وجود انتهاكات محتملة في ما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أشار وزير الخارجية إلى صعوبة أوضاع المحتجزين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

 

وكان وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون، قد أعلن فى أبريل 2024 وهو رئيس وزراء عن حزب المحافظين سابقا، أن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لن تعلق، ولكن المراجعة الجديدة تحت حكومة حزب العمال قررت خلاف ذلك.

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40 نائبا في بريطانيا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصدير معدات عسكرية إسرائيل

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