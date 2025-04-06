لندن: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان، صباح اليوم إن إسرائيل احتجزت نائبين بريطانيين كانا يزوران البلاد ضمن وفد برلماني.

وأضاف لامي "أوضحت للمسئولين في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين، وتواصلنا مع النائبين الليلة لتقديم دعمنا لهما".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، منعت تل أبيب أمس السبت، عضوين في البرلمان البريطاني يدعمان السياسات المناهضة لإسرائيل، من دخول البلاد، بحسب سلطة السكان والهجرة.

وأضافت أنه تم منع النائبين عن حزب العمال، ابتسام محمد ويوان يانغ، من الدخول بعد أن كشف الاستجواب أن الغرض من زيارتهما هو "توثيق قوات الأمن الإسرائيلية ونشر خطاب الكراهية ضد إسرائيل".

ووصل محمد ويانغ إلى إسرائيل في الساعة 2:30 بعد الظهر على متن رحلة جوية من لوتون في إنجلترا، برفقة اثنين من مساعديهما.

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