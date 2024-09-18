الحكومة الألمانية تعلق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

أعلنت الحكومة الألمانية تعليق إصدار تصاريح تصدير الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، بحسب ما نشرت وكالة رويترز.

الحكومة الألمانية تعلق إصدار تصاريح تصدير الأسلحة الحربية إلى إسرائيل

وفي نفس السياق، أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي أن المجلس سوف يجتمع الجمعة المقبلة بشأن انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان.

جدير بالذكر أن أنظار العالم متجهة إلى لبنان منذ أن وقع الهجوم السيبرانى على أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بيجر"، والذى بلغت حصيلة ضحاياه حتى الآن 2800 مصاب، و12 شهيدا، بينما الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى 4500 مصاب.

كما أعلنت الصحة اللبنانية إصابة أكثر من 100 شخص في انفجارات جديدة لأجهزة لاسلكية في لبنان، ضمن الانفجارات التي وقعت في لبنان واستهدفت الشبكة البديلة بعد تفجيرات أمس.