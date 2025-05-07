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محافظات

جامعة بني سويف تحصد جائزتين في مهرجان إبداع 13

الدكتور منصور حسن،
الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فيتو

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الاربعاء، حصدها المركز الثاني في مجال النحت وجائزة لجنة التحكيم في الأفلام القصيرة بمهرجان "إبداع 13".

 

جامعة بني سويف تشارك بمهرجان إبداع 13

 

ففي بيان إعلامي أعلنت جامعة بني سويف، عن فوزها بمراكز متقدمة في فعاليات مهرجان إبداع 13، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 75 ألف متسابق من 170 جامعة ومعهد وأكاديمية.

 

وأوضح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الطالب أحمد شوقي سيد حصل على المركز الثاني في مجال النحت غير المتخصص للعام الثاني على التوالي، كما حصلت الطالبة مريم حمدي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مجال الأفلام القصيرة "متخصص" عن فيلمها "السقوط إلى الأعلى".

 

اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية بجامعة بني سويف

 

ووجّه رئيس جامعة بني سويف، التهنئة للطالبين، معربًا عن سعادته بالمستوى المتميز الذي أظهره أبناء الجامعة، ومثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به إدارة رعاية الشباب تحت إشراف الكابتن محمد فاروق في اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية، وتشجيعهم على المشاركة في مثل هذه المسابقات الهادفة.

 

وأكد رئيس جامعة بني سويف، حرص الإدارة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للطلاب الموهوبين، من خلال توفير البيئة المناسبة والإمكانات التي تساعد على تطوير مهاراتهم، وصقل شخصياتهم، وتمكينهم من تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

 

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