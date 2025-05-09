قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منطقة الخلايل بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منطقة الخلايل في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

ضم الضفة الغربية

وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش، يوم الإثنين، إن إسرائيل ستضم الضفة الغربية بعد أن ننتهي من احتلال غزة.

توسيع العملية العسكرية في غزة

وتابع سموتريتش، المجلس السياسي والأمني، الذي صوت بالإجماع على توسيع العملية في غزة، قرر عدم الانسحاب من القطاع حتى بعد إطلاق سراح الأسرى.

وزعم وفق ما نقلت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الأسرى، محذرا حركة حماس من دفع ثمن باهظ في حال تعرضهم للأذى.

وكشف سموتريتش عن نوايا الاحتلال قائلا: إن "إسرائيل ستضم الضفة الغربية لكن ليس الآن وإنما بعد أن ننتهي من قطاع غزة".

وجاءت تصريحات سموتريتش بعد أن، قال مصدر سياسي في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق صباح الاثنين إن، الخطة ستشمل، من بين أمور أخرى، احتلال القطاع والسيطرة على الأراضي، ونقل سكان غزة إلى الجنوب، وحرمان حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضدها.

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