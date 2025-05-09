الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منطقة الخلايل بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منطقة الخلايل في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

ضم الضفة الغربية

وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش، يوم الإثنين، إن إسرائيل ستضم الضفة الغربية بعد أن ننتهي من احتلال غزة.

توسيع العملية العسكرية في غزة

وتابع سموتريتش، المجلس السياسي والأمني، الذي صوت بالإجماع على توسيع العملية في غزة، قرر عدم الانسحاب من القطاع حتى بعد إطلاق سراح الأسرى.

وزعم وفق ما نقلت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الأسرى، محذرا حركة حماس من دفع ثمن باهظ في حال تعرضهم للأذى.

وكشف سموتريتش عن نوايا الاحتلال قائلا: إن "إسرائيل ستضم الضفة الغربية لكن ليس الآن وإنما بعد أن ننتهي من قطاع غزة". 

وجاءت تصريحات سموتريتش بعد أن، قال مصدر سياسي في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق صباح الاثنين إن، الخطة ستشمل، من بين أمور أخرى، احتلال القطاع والسيطرة على الأراضي، ونقل سكان غزة إلى الجنوب، وحرمان حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرية المغير رام الله قوات الاحتلال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي غزة

مواد متعلقة

إصابة 41 فلسطينيا خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة نابلس

إصابة 4 إسرائيليين في إطلاق نار على حاجز ريحان شمال الضفة الغربية

وزير إسرائيلي: سنضم الضفة بعد احتلال غزة

جيش الاحتلال يهدم 25 منزلًا بالضفة الغربية ويوقع مصابين

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

تفاصيل مشاركة السيسي في العرض العسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لعيد النصر بروسيا

السيسي يصل إلى الساحة الحمراء بموسكو للمشاركة باحتفال الذكرى الـ80 لعيد النصر

بوتين يستقبل السيسي في قاعة احتفالات موسكو بالذكرى الـ80 لعيد النصر

جلسة تحقيق جديدة لـ زيزو في الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا في أول ظهور لـ الرمادي

مدرب إسباني يدخل ترشيحات خلافة كولر في الأهلي

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انتخاب أول أمريكي في التاريخ بابا للفاتيكان.. ما هي جنسيات الباباوات؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حج المرأة بدون محرم وشروط السفر

تفسير حلم صيد العصافير في المنام وعلاقته بالسعي وراء أمور مادية

دعاء الجمعة، 22 دعاء للنجاح والتوفيق في الامتحان

المزيد
الجريدة الرسمية