أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفوز على المصري برباعية ويتصدر الدوري.. لجنة الاستئناف تؤجل قرارها بشأن مباراة القمة.. رونالدو يعطل تجديد عقد محترف النصر السعودي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يرفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الـ47 نقطة وله مباراة غدا الجمعة أمام البنك الأهلي.

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، تأجيل إعلان قرارها بخصوص التظلمات المقدمة إليها بشأن مباراة الزمالك والأهلي، ضمن الجولة الأولى للدور الثاني لمسابقة الدوري إلى جلستها المقرر انعقادها يوم ١٥ مايو الحالي.

أعرب أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتولي تدريب الأبيض في الفترة الحالية.

وأضاف الرمادي: "كرة القدم خُلقت للإمتاع، ونادي الزمالك ممتع دائمًا، والنسبة الكبرى من جمهور نادي الزمالك تواجدت لأنهم يتابعون فريقًا ممتعًا، وأنا بطبعي أُحب المتعة في كرة القدم".

كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الشهيرة، عن التشكيلة المثالية لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذي أسدل الستار على مبارياته، أمس الأربعاء، وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة إنتر ميلان في النهائي.

واعتمدت هذه التشكيلة على طريقة اللعب 4-3-3، دون تحديد هوية المدرب الذي سيقوم بقيادتها، لكن كل الأصوات سترجح لويس إنريكي بالنظر إلى ما يقدمه من مستويات مذهلة بصحبة الباريسيين.

قامت قناة ريال مدريد التلفزيونية بتكثيف حملتها ضد الحكم هيرنانديز هيرنانديز، الذي سيقود مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام برشلونة، والمقررة يوم الأحد المقبل في الليجا.

ولم تتأخر قناة ريال مدريد في شن هجومها المعتاد على الحكم هيرنانديز هيرنانديز، الذي تم تعيينه لإدارة الكلاسيكو الحاسم، يوم الأحد، في ملعب برشلونة.

تأهلت منتخبات غانا والسنغال والكونغو الديمقراطية لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب (تحت 20 عاما)، المقامة حاليا في مصر.

وتصدر منتخب غانا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب السنغال، ليتأهلا سويا للأدوار الإقصائية في البطولة.

يحسم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مصير محترف نادي النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة، مع نهاية عقده في ختام الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر في 30 يونيو المقبل، مما يتيح له الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني في الصيف المقبل.

توج الدولي الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي لاعب وسط فريق نابولي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر أبريل الماضي، بفضل العروض المميزة التي قدمها رفقة فريق الجنوب.

ومن المنتظر أن يتسلم ماكتوميناي الجائزة قبل انطلاق مباراة نابولي وجنوى، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

اتخذ النجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد خطوة استباقية لتحقيق حلمه باللعب في صفوف برشلونة، وذلك بتعيين الوكيل بيني زاهافي لتمثيله، نظرًا لعلاقته الوثيقة بإدارة النادي الكتالوني.

ويلعب راشفورد (27 عامًا) حاليًا، في صفوف نادي أستون فيلا معارًا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري.

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، في اجتماعه الأول بالتشكيل الجديد، عدة قرارات تنظيمية وإدارية وفنية.

وتمت الموافقة على اختيار محمد مطيع الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، لتمثيل اللجنة في سمينار التواصل الرقمي بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يقام في دولة أوزبكستان في الفترة من 2 إلى 5 يونيو المقبل.

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