الأهلي يفوز على المصري 2/4 ويتصدر الدوري الممتاز مؤقتا (صور)

حقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي، إمام عاشور هدفين وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي، بينما أحرز صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف هدفي المصري البورسعيدي.

وبهذه النتيجة، يرفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الـ47 نقطة وله مباراة غدا الجمعة أمام البنك الأهلي.

بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 35 في المركز الرابع.

تشكيل الأهلي أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي أمام المصري كل من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات ومحمد ‏مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا ومصطفى العش.‏

تشكيل المصري أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو.

خط الهجوم: صلاح محسن، حسين فيصل، جون إيبوكا.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شحاته، أحمد عيد، خالد صبحي، حسن علي، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.

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