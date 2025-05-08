أشرف حكيمي يقود التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الشهيرة، عن التشكيلة المثالية لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذي أسدل الستار على مبارياته، أمس الأربعاء، وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة إنتر ميلان في النهائي.

واعتمدت هذه التشكيلة على طريقة اللعب 4-3-3، دون تحديد هوية المدرب الذي سيقوم بقيادتها، لكن كل الأصوات سترجح لويس إنريكي بالنظر إلى ما يقدمه من مستويات مذهلة بصحبة الباريسيين.

التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

على الرغم من الأداء المذهل الذي قدمه جانلويجي دوناروما بصحبة باريس سان جيرمان في نصف النهائي، إلا أن الاختيار النهائي في التشكيلة المثالية لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفقًا للمنصات الإعلامية، وقع على السويسري يان سومر حارس مرمى إنتر ميلان، والذي تلقت شباكه في نصف النهائي 6 أهداف كاملة، إلا أن تصدياته الحاسمة والتي بلغت 7 تصديات في الذهاب، ومثلها في الإياب، قادت إنتر ميلان لتجاوز عقبة برشلونة والتأهل صوب المواجهة النهائية.

أما خط الدفاع، فيتكون من أربعة لاعبين يتقدمهم المغربي أشرف حكيمي على الجهة اليمنى، بعد تسجيله هدفًا رائعًا في شباك أرسنال بالإياب، وفي الجهة اليسرى يظهر جيرارد مارتين من برشلونة، مع قلبي دفاع مكونان من فرانشيسكو أتشيربي، وبجانبه الإكواردي ويليان باتشو من باريس سان جيرمان.

وفي خط الوسط، يظهر الثلاثي المثير للإعجاب، البرتغالي جواو نيفيز من باريس سان جيرمان، بيدري المتألق بصحبة برشلونة رغم الوداع المؤلم، يضاف إليهم فابيان رويز الذي قدم مستويات مذهلة مع الباريسيين في نصف النهائي.

وسيكون خط الهجوم، حاضرًا بصورة مميزة مع ظهور الموهوب لامين يامال الذي قدم الكثير في نصف النهائي مع برشلونة، وإلى جانبه ماركوس تورام من إنتر ميلان، ويشاركهم في خط المقدمة، الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا مهاجم باريس سان جيرمان.

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