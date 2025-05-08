أيمن الرمادي: فخور بالعمل مع نادي الزمالك والأبيض أفضل فريق يقدم كرة ممتعة

أعرب أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتولي تدريب الأبيض في الفترة الحالية.

تصريحات أيمن الرمادي مدرب الزمالك الجديد

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري: "إذا استرجعت مع نفسي الذاكرة وتخيلت أنني أتمنى أن أعمل مع فريق يُمتع الجمهور ويقدم كرة قدم ممتعة، فلن أجد أفضل من الزمالك".

وأضاف الرمادي: "كرة القدم خُلقت للإمتاع، ونادي الزمالك ممتع دائمًا، والنسبة الكبرى من جمهور نادي الزمالك تواجدت لأنهم يتابعون فريقًا ممتعًا، وأنا بطبعي أُحب المتعة في كرة القدم".

وقال المدير الفني: "سعيد سعادة غامرة بتولي تدريب فريق كبير بحجم الزمالك، والحقائق دائمًا لا تحتاج إلى مبررات، وفخور بالعمل مع نادٍ من أكبر الأندية في الشرق الأوسط، وتاريخه يتحدث عنه، وهو مدرسة الفن والهندسة، وأكثر أمر ممتع بالنسبة لي".

وواصل: "في أول تدريب لي مع الفريق، أحببت الاستمتاع مع اللاعبين، ولأول مرة على مدار 30 عامًا من العمل أشعر بمتعة كما شعرت بها في تدريب الأمس مع لاعبي الزمالك، وإذا سجدت لله شكرًا لن أستطيع أن أوفيه حقه، وأفتخر أمام أبنائي وأحفادي بالعمل في القلعة البيضاء".

وأضاف: "ليس دائمًا أبناء النادي هم من يمارسون كرة القدم في النادي لعدة سنوات، أبناء النادي هم من لديهم القدرة والرغبة على التضحية عندما يدخلون النادي، والزمالك يضم مجموعة كبيرة من المخلصين".

وواصل: "لم أتابع ردود الأفعال بعدما توليت تدريب الزمالك. تعرضت لضغوطات كبيرة من قبل، وأدرت مباريات أمام المدير الفني لمنتخب إيطاليا ومارادونا، وأهم شيء هو رد فعل اللاعبين وأن يكونوا مؤثرين، وأي مدرب في العالم يتولى قيادة فريق فسلاحه الوحيد هو الملعب، وإذا اعتمدت على مواقع التواصل الاجتماعي وساندتني، ولم يكن الأداء على المستوى المطلوب، فالجميع لن يقف معي، ولا يوجد أمامي طريق سوى العمل".

وقال أيمن الرمادي: "لأول مرة في حياتي أتمنى أن يكون اليوم 96 ساعة، أو يتوقف الزمن، لأننا نصارع الزمن، وأراهن على شخصية اللاعبين وإرادتهم في تقديم أفضل أداء في لقاء سيراميكا كليوباترا".

وواصل: "الزمالك فريق كبير، وكثرة الإصابات تزعجني، وأي لاعب سيشارك غدًا مسجل في نادي الزمالك، والجميع يتحمل المسؤولية، وأتمنى عودة اللاعبين المصابين سريعًا، ويجب أن نتحكم في فترة العلاج، وهذا من الأمور الإيجابية في عالم كرة القدم".

وعلق على مواجهة سيراميكا قائلًا: "الفريق المنافس جيد ويضم لاعبين مميزين، وأحترم سيراميكا كليوباترا، وعملت معهم لمدة 22 شهرًا، وأعلم أنه فريق مميز".

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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