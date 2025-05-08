راشفورد يتخذ خطوة جديدة من أجل الانتقال إلى برشلونة

اتخذ النجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد خطوة استباقية لتحقيق حلمه باللعب في صفوف برشلونة، وذلك بتعيين الوكيل بيني زاهافي لتمثيله، نظرًا لعلاقته الوثيقة بإدارة النادي الكتالوني.

ويلعب راشفورد (27 عامًا) حاليًا، في صفوف نادي أستون فيلا معارًا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري.

راشفورد يحلم باللعب مع برشلونة

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن هذا القرار جاء بعد اهتمام النادي الكتالوني باللاعب سابقًا، خاصة مع وجود ثغرة في مركز الجناح الأيسر، وتراجع ثقة المدرب هانز فليك في أنسو فاتي.

ويُعتبر راشفورد، الذي كان على رادار برشلونة في يناير الماضي، أن التعاون مع زاهافي قد يُسهل عملية انتقاله، خاصة بعدما أظهر الوكيل نجاحًا في إدارة ملفات نجوم كبار، مثل، هانز فليك، وروبرت ليفاندوفسكي.

وتزداد حاجة برشلونة إلى تعزيز صفوفه في جهة الجناح الأيسر، خاصة بعد تراجع أداء أنسو فاتي، مما يفتح الباب أمام راشفورد ليكون الخيار الأمثل.

وعلى الرغم من تمسك مانشستر يونايتد باللاعب حتى 2028، إلا أن التقارير تشير إلى استعداده لتخفيض قيمة عقده لتسهيل الانتقال.

ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب، فقد بدأت اتصالات أولية بين الطرفين لصفقة إعارة هذا الصيف، في حين يُفضل برشلونة عدم الخوض في تفاصيل السوق حاليا.

يبقى راشفورد عازمًا على ارتداء القميص الفريق الكتالوني، مستفيدًا من العلاقة القوية بين زاهافي ورئيس النادي خوان لابورتا.

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