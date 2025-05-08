تعرف على قرارات اللجنة الأولمبية المصرية في اجتماعها الأول

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، في اجتماعه الأول بالتشكيل الجديد، عدة قرارات تنظيمية وإدارية وفنية.

وتضمنت أبرز القرارات اختيار المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لرئاسة البعثة المصرية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، على أن يحضر اللواء حازم حسني، الأمين العام للجنة اجتماع رؤساء بعثات دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الفترة من 1 إلى 2 يونيو المقبل.

قرارات اللجنة الأولمبية المصرية في اجتماعها الأول

وتمت الموافقة على اختيار محمد مطيع الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، لتمثيل اللجنة في سمينار التواصل الرقمي بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يقام في دولة أوزبكستان في الفترة من 2 إلى 5 يونيو المقبل.

كما تمت الموافقة على المشاركة في الدورة الأفريقية للمدارس بلاعب ولاعبة ومدرب من كل اتحاد في الفئة العمرية تحت 17 سنة، بشرط أن يكون اللاعبون المشاركون ما زالوا طلابا في مرحلة التعليم الأساسي، وسيتم مخاطبة الجهة الإدارية باعتماد تشكيل البعثة الرمزية على أن يكون اللواء مجدي اللوزي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رئيسا لبعثة مصر في الدورة الأفريقية للمدارس.

وتم اعتماد قرار بأن يكون المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية المصرية، على أن يكون الكاتب الصحفي ياسر عبد العزيز مديرا لإدارة الإعلام باللجنة.

ووافق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على اختيار المهندس أحمد حبش، رئيس الاتحاد المصري للشراع، رئيسا للجنة العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية المصرية، كما تم اختيار الكابتن أيمن علي، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، رئيسا للجنة الفنية باللجنة الأولمبية المصرية.

حضر اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لليد، رئيس لجنة التخطيط باللجنة الأولمبية المصرية، والمكلف بإعداد خطة طويلة المدى بالتعاون مع الاتحادات الرياضية استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وأولمبياد 2032 التي تقام في بريزبان بأستراليا.

وفي ختام اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الأول بعد إعادة تشكيله، تقرر استمرار الجلسة لمدة 10 أيام بهدف استكمال تشكيل باقي اللجان داخل اللجنة.

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