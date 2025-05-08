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رياضة

ماكتوميناي يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

ماكتوميناي، فيتو
ماكتوميناي، فيتو

توج الدولي الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي لاعب وسط فريق نابولي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر أبريل الماضي، بفضل العروض المميزة التي قدمها رفقة فريق الجنوب.

أرقام ماكتوميناي في الدوري الإيطالي خلال أبريل

وسجل الدولي الاسكتلندي 5 أهداف في 3 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي الشهر الماضي، ليمكن فريقه من الارتقاء لصدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.

ومن المنتظر أن يتسلم ماكتوميناي الجائزة قبل انطلاق مباراة نابولي وجنوى، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتفوق ماكتوميناي على 5 لاعبين للظفر بتلك الجائزة من الحسن دياو (كومو) ودان ندوي (بولونيا) وجاكوب أوندريجكا (بارما) ونيكولو روفيلا (لاتسيو) وماتياس سولي (روما).

وأصبح ماكتوميناي أول لاعب اسكتلندي يفوز بتلك الجائزة، والتي فاز بها لاعبو نابولي 11 مرة من أصل 53 نسخة سابقة.

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