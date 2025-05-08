كريستيانو رونالدو يعطل تجديد عقد محترف النصر السعودي

يحسم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مصير محترف نادي النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة، مع نهاية عقده في ختام الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر في 30 يونيو المقبل، مما يتيح له الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني في الصيف المقبل.

تجديد عقد رونالدو مع النصر السعودي أولوية

ونقل موقع قناة "العربية" تصريحات لوكيل أحد اللاعبين الأجانب في النصر السعودي، رفض الكشف عن هويته، أكد فيها أن رونالدو يعطل تجديد عقد موكله.

وقال وكيل اللاعب في هذا الصدد "لم تتواصل معي إدارة النصر بشأن تمديد عقد موكلي بعد، ما زلنا ننتظر، خاصة وأنه يمكننا الدخول في محادثات مع أي نادي بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف "يبدو أن النصر ينتظر تحديد مستقبل كريستيانو رونالدو أولا، قبل الدخول في محادثات معنا".

4 لاعبين تنتهي عقودهم مع النصر السعودي

وينتهي تعاقد 4 لاعبين أجانب مع النصر بعد نهاية الموسم المقبل، وهم الإسباني إيميريك لابورت والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي أوتافيو والسنغالي ساديو ماني.

وبذلك سيكون بإمكان الرباعي، التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني في الصيف التالي.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن رونالدو وافق على تمديد تعاقده مع النصر لفترة إضافية، غير أن الانتقادات التي تعرض لها النجم البرتغالي في الفترة الأخيرة، جعلت الأمر محل شك.

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