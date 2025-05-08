الخميس 08 مايو 2025
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رياضة

لجنة التظلمات تعلن قرارها بشأن مباراة القمة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، تأجيل إعلان قرارها بخصوص التظلمات المقدمة إليها بشأن مباراة الزمالك والأهلي، ضمن الجولة الأولى للدور الثاني لمسابقة الدوري إلى جلستها المقرر انعقادها يوم ١٥ مايو الحالي.


وقالت اللجنة في أسباب قرارها بالتأجيل أنه لم يرد إليها أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية، مما يجعل الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في أوجه الدفاع والدفوع لكافة الأطراف المتظلمة.

كما قررت اللجنة استدعاء رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية إلى جلستها المقبلة قبل إصدار القرار في التظلمات المرفوعة إليها وإعلان كافة الأطراف المتظلمة.

وعقدت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعًا حاسمًا لاتخاذ قراراتها النهائية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، والتي لم تقام بسبب انسحاب الأهلى احتجاجًا على عدم تعيين حكام أجانب للقاء.

 

وألزمت  لجنة التظلمات، رابطة الأندية المحترفة بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي، لدراستها ضمن ملف القضية قبل إصدار الحكم النهائي.

وأرسلت رابطة الأندية حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات أمس الأربعاء.

كما أرسلت رابطة الأندية، إلى لجنة التظلمات، حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرًا أمام الزمالك ٣-٠ وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله.

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