قناة ريال مدريد تتهم حكم مباراة الكلاسيكو بتشجيع برشلونة

قامت قناة ريال مدريد التلفزيونية بتكثيف حملتها ضد الحكم هيرنانديز هيرنانديز، الذي سيقود مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام برشلونة، والمقررة يوم الأحد المقبل في الليجا.

ولم تتأخر قناة ريال مدريد في شن هجومها المعتاد على الحكم هيرنانديز هيرنانديز، الذي تم تعيينه لإدارة الكلاسيكو الحاسم، يوم الأحد، في ملعب برشلونة.

قناة ريال مدريد تهاجم حكم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة

وقالت القناة في تقريرها المصور: "هذا هو هيرنانديز هيرنانديز، الحكم الذي قضى 13 عامًا في الليجا، وهو مشجع لفريق برشلونة منذ طفولته، وسيتولى الآن، إدارة مباراة الكلاسيكو".

واعتبرت قناة ريال مدريد أن الحكم يملك أسوأ سجل في مباريات الفريق، حيث أدار 10 لقاءات فاز الريال في 54% منها فقط، وحقق انتصارين فقط في آخر 6 مباريات تحت قيادته.

وأشارت القناة إلى أن هيرنانديز سيدير الكلاسيكو للمرة الخامسة، مضيفة أن المباريات الأربع السابقة شهدت أخطاء جسيمة، وقرارات أثرت على النتيجة.

وعرضت القناة لقطات لأهداف ملغاة وركلات جزاء لم تُحتسب، إضافة إلى أخطاء لصالح لاعبي برشلونة انتهت بأهداف.

قناة ريال مدريد تتهم حكم الكلاسيكو بتشجيع برشلونة

كما عرضت القناة محادثة سابقة للحكم، وهو يعترف على الهواء أن فريقه المفضل هو برشلونة.

الهجوم لم يقتصر على حكم الساحة، بل امتد أيضًا إلى غرفة تقنية الفيديو، حيث انتقدت القناة تعيين الحكم مارتينيز مونويرا لمهمة الـ"VAR".

وقال التقرير: "حكم آخر أضر بريال مدريد بشكل خطير سيكون على تقنية الفيديو"، في إشارة إلى مونويرا، الذي ترى القناة أنه اتخذ قرارات مثيرة للجدل ضد الفريق في أكثر من مناسبة.

وذكرت القناة بموقف سابق تقدم فيه النادي بشكوى رسمية ضد مونويرا، بعدما تجاهل تسجيل الإهانات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور خلال مباراة أوساسونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.