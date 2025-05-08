تأهل غانا والسنغال والكونغو الديمقراطية إلى دور الـ 8 ببطولة أمم أفريقيا للشباب

تأهلت منتخبات غانا والسنغال والكونغو الديمقراطية لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب (تحت 20 عاما)، المقامة حاليا في مصر.

فوز غانا والسنغال على أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية

وتغلب منتخب غانا 1-0 على منتخب أفريقيا الوسطى، اليوم الخميس في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز السنغال على الكونغو الديمقراطية 2-0.

وتصدر منتخب غانا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب السنغال، ليتأهلا سويا للأدوار الإقصائية في البطولة.

واحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة مع منتخب السنغال، ليتواجد ضمن أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث بالبطولة.

نظام أمم أفريقيا للشباب

وكانت منتخبات سيراليون والمغرب ونيجيريا قد حسمت الصعود إلى ربع نهائي البطولة في وقت سابق.

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات ال13 المشاركة في البطولة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم في تشيلي، على 3 مجموعات، بواقع 5 منتخبات في المجموعة الأولى، و4 منتخبات في المجموعتين الثانية والثالثة.

ومن المقرر أن على أن يتأهل المتصدر والوصيف لدور الثمانية، أولى الأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث، علما بأن المنتخبات المتأهلة للدور قبل النهائي في المسابقة القارية سوف تمثل القارة السمراء في المونديال.

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