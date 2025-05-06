محافظ بني سويف يعتمد تحديث الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لمدينة ناصر

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تحديث الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي لمدينة ناصر، والذي قامت بإعداده الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتنسيق مع المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

حضر مراسم اعتماد التحديث كل من اللواء حازم عزت، السكرتير العام لـ محافظة بني سويف، والمهندس مجدي ربيع، مدير عام المركز الإقليمي لشمال الصعيد ممثلًا عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس رامي رجب، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، وشوقي هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

تحديد الامتدادات العمرانية الجديدة

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الهادفة إلى تحديد الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحسين البيئة العمرانية، حيث يهدف التحديث أيضًا إلى ضمان حقوق المواطنين، وتيسير إصدار تراخيص البناء، وحل مشكلات الطرق والمحاور، وذلك لتوفير بيئة عمرانية ملائمة تحقق جودة الحياة للمواطنين.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن ملف تحديث الأحوزة العمرانية يحظى باهتمام بالغ من المحافظة نظرًا لما يمثله من أهمية للمواطنين، خاصة في ظل المتغيرات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية الأخيرة. وأشار إلى أن هذا التحديث يساهم في تحسين مستوى المعيشة، ويعزز من كفاءة إدارة الأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية.

استكمال تحديث الأحوزة العمرانية

وفي ذات السياق، وجّه محافظ بني سويف، إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لاستكمال تحديث الأحوزة العمرانية المعتمدة لجميع مدن وقري وعزب المحافظة.

ومن جانبه، أوضح المهندس رامي رجب، مدير إدارة التخطيط العمراني بـ محافظة بني سويف، أن المحافظة، بناءً على توجيهات المحافظ، أنهت اعتماد وتحديث المخططات الاستراتيجية لكافة مدن المحافظة، في إطار الجهود والتعاون البناء مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

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