نائب محافظ بني سويف يكرم رموز العمل النقابي في احتفالية عيد العمال

كّرم بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، عددًا من الرموز النقابة والعاملين بأجهزة المحافظة، فى الاحتفال السنوى الذي نظمه الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتحت شعار "إيد واحدة.. نبني جمهوريتنا الجديدة" ضمن فعاليات الاحتفال بعيد العمال 2025.

احتفالية عيد العمال ببني سويف

احتفالية عيد العمال ببني سويف

جاء ذلك بقاعة نادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف، وذلك في حضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام، وأحمد معوض مدير عام مديرية العمل، وناصر البطل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، وعدد من التنفيذيين من وكلاء الوزارات ومديري المديريات وإدارات الديوان العام وأعضاء البرلمان وأعضاء الاتحاد والنقابات.

تكريم رموز العمال والنقابيين ببني سويف

وفي كلمته نقل نائب المحافظ تحيات وتهنئة محافظ بني سويف للعمال بهذه المناسبة، التي تكتسب أهمية خاصة هذا العام، لاسيما بعد صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي تميز عن سابقيه بمنح العمال العديد من الحقوق والمزايا، منها: إلغاء الفصل التعسفي وخص المحاكم العمالية بالفصل في قضايا العمل وغيرها من المزايا، التي تستهدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية للأيدي العاملة في مختلف القطاعات باعتبارها الثروة الحقيقية والوقود والمحرك الأساسي لكافة عمليات الإنتاج الذي تعتمد عليه الدولة في تحقيق أهدافها،في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تكريم رموز العمال والنقابيين ببني سويف

تكريم رموز العمل النقابي ببني سويف

في كلمته رحب ناصر البطل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، بالحضور الكريم من القيادات التنفيذية ورموز العمل النقابي والعاملين من مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يحمل طابعًا خاصًا في ظل صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يُعد خطوة حقيقية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وأشار "البطل" إلى أن شعار الاحتفال "إيد واحدة.. نبني جمهوريتنا الجديدة" يجسد روح التعاون والتكاتف بين جميع فئات الشعب المصري، مؤكدًا أن العمال هم القلب النابض لعجلة الإنتاج والتنمية، وأن النقابات العمالية لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوقهم وتقديم الدعم الكامل لهم في جميع الميادين.

تكريم رموز العمال والنقابيين ببني سويف

دعم الرئيس السيسي للطبقة العاملة

وأشاد ناصر البطل، بدور القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الطبقة العاملة، وتبني سياسات وتشريعات تضمن لهم الأمان الوظيفي والارتقاء بالظروف المعيشية. كما ثمّن التعاون المثمر مع محافظة بني سويف بقيادة الدكتور محمد هاني غنيم، مؤكدًا استمرار الاتحاد المحلي في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والتوعية لتعزيز قدرات العمال ومواكبة تطورات سوق العمل.

تكريم رموز العمال والنقابيين ببني سويف

وختم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، مؤكدًا أن تكريم النماذج المتميزة من العاملين هو تكريم لقيمة العمل والانتماء والإخلاص في خدمة الوطن.

وتضمنت الاحتفالية، البدء بالسلام الوطني أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ عادل حيدر ثم كلمة ترحيب من رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال بـ محافظة بني سويف، ثم كلمة لمدير مديرية العمل عن صدور قانون العمل الجديد والمزايا الاجتماعية والصحية ببنود القانون، والجهود المبذولة في ملف تأهيل وتدريب العمالة.

تكريم رموز العمال والنقابيين ببني سويف

الرموز النقابية والعاملين المتميزين

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم عدد من الرموز النقابية والعاملين المتميزين، حيث تم تكريم اسم الراحل جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر السابق، بالإضافة إلى تكريم كل من: توني أحمد عثمان، محمد لبيب عبد الناصر، أحمد حسن عابدين، هشام جابر محمد، أحمد بدر عبد الحميد، عصام سيد رياض، ربيع محمود علي، أشرف فكري طه، محمد محمود محمد، أحمد محمد مجدي، ولاء حميدة عبد الجيد، محمد صلاح فاروق، هاني إبراهيم محمد، علي رمضان علي، محمد رجب يوسف، ليلى إبراهيم محمد، محمد وليد عاشور، محمد إبراهيم محمد، أشرف حماد، أحمد مرسي علي، مؤمن علي زكي، هالة صلاح الدين حسن، أحمد علي أحمد، سحر أحمد جاد الله، أحمد عويس توفيق، حنان خميس رزق، نجية معوض محمد، وفاء عبد الحفيظ علي، وجابر سعد أبو سيف.

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