كالاس: معظم دول الاتحاد الأوروبي تتفق على أن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بـ الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان اليوم الخميس: إن معظم الدول الأوروبية اتفقت على أن الوضع يتدهور بسرعة ولا يمكن استمراره.

الاتحاد الأوروبي: نحث إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة

وأضافت كايا كالاس: سنضع غدا اللمسات الأخيرة على إنشاء محكمة للبت في جرائم الحرب وجرائم العدوان، مشيرة إلى أن تكثيف العمليات العسكرية سيؤدي إلى مزيد من المعاناة في قطاع غزة.



وتابعت: نحث إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة فورا وإيصال المساعدات ونرفض أي تغييرات جغرافية أو ديمغرافية في قطاع غزة.

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