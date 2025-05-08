الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

كالاس: معظم دول الاتحاد الأوروبي تتفق على أن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بـ الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان اليوم الخميس: إن معظم الدول الأوروبية اتفقت على أن الوضع يتدهور بسرعة ولا يمكن استمراره.

الاتحاد الأوروبي: نحث إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة 

وأضافت  كايا كالاس: سنضع غدا اللمسات الأخيرة على إنشاء محكمة للبت في جرائم الحرب وجرائم العدوان، مشيرة إلى أن تكثيف العمليات العسكرية سيؤدي إلى مزيد من المعاناة في قطاع غزة.
 

وتابعت: نحث إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة فورا وإيصال المساعدات ونرفض أي تغييرات جغرافية أو ديمغرافية في قطاع غزة.

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الاتحاد الاوروبي إسرائيل غزة قطاع غزة

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