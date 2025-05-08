استشهاد 16 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 16 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

إصابة 10 آلاف طفل في غزة بسوء التغذية الحاد الشامل

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس إنه منذ بداية عام 2025، تم الإبلاغ عن إصابة ما يقرب من 10 آلاف طفل في غزة بسوء التغذية الحاد الشامل، بما في ذلك 1397 يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم تم إدخالهم لتلقي العلاج في العيادات الخارجية والداخلية.

الأطفال يعيشون في وضع فوضوي

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: "نرى أيضا الكثير من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية، وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلة دون علاج، فإنهم سيموتون".

وأضافت المتحدثة الاممية أن ثلاثة من أصل أربعة مراكز لعلاج سوء التغذية الحاد الوخيم في غزة تعمل، ولكن عدد حالات الأطفال الذين يأتون إلى تلك المستشفيات لتلقي العلاج أقل من المتوقع، وعزت ذلك إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى المراكز، مضيفة أن "واحدا من كل خمسة أطفال لا يكمل علاجه، وعادة ما يكون ذلك بسبب الإخلاء أو النزوح أو الوضع الفوضوي الذي يعيشون فيه".

كما أعربت هاريس عن قلقها إزاء ارتفاع حالات الإسهال المائي الحاد، قائلة "إذا أصيب طفل على حافة المجاعة بالفعل بالإسهال، فإن ذلك سيقتله، وبسبب نقص البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، فإننا نشهد إسهالا مائيا حادا في كل مكان".

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