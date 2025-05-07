الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: التوغل الإسرائيلي في سوريا يهدد بتقويض الاستقرار ويفاقم التوتر

علم الاتحاد الأوروبي،
علم الاتحاد الأوروبي، فيتو

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات والاشتباكات التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا بجنوب سوريا مؤخرا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أن الحوادث بسوريا تؤكد ضرورة محافظة السلطة الانتقالية على النظام وحماية كل سكان البلاد.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الخارجية لا سيما إسرائيل إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

 وأضاف ان الهجمات والتوغل الإسرائيلي في سوريا يهدد بتقويض الاستقرار وتفاقم التوترات الطائفية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات الإسرائيلية تعرض العملية الانتقالية للخطر.

وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على الالتزام ببنود اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974.

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الاتحاد الاوروبي جنوب سوريا وحدة سوريا التوترات الطائفية الهجمات الإسرائيلية

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