محافظ بني سويف يتابع تنفيذ تكليفات لقاء المواطنين والاستجابة لمطالبهم

أعلنت محافظة بني سويف أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم يتابع تنفيذ التوجيهات والتكليفات الصادرة خلال اللقاء المفتوح الأخير مع المواطنين، الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي، والذي تناول خلاله العديد من الشكاوى والطلبات الخاصة بعدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

اللقاء المفتوح بمحافظة بني سويف

وفي هذا الإطار، استعرض محافظ بني سويف، نتائج المتابعة لتنفيذ الحلول المقترحة بشأن الشكاوى التي تم رصدها، حيث أوضحت مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين، في تقرير متابعة رسمي، أن الشكوى المتعلقة بوجود قمامة بنهاية ترعة قرية باها، والتي تؤثر على انتظام وصول المياه للأراضي الزراعية، قد تم التعامل معها، حيث أكدت مديرية الري أنه جرى تطهير الترعة المعنية، وهي ترعة بلفيا التي تستمد مياهها من ترعة الأزهري.

كما تضمن التقرير شكوى بعض أهالي قرية منشأة حيدر بمركز بني سويف من تسرب مياه إلى منازلهم دون معرفة مصدرها، حيث وجه المحافظ بسحب عينات من المياه وتحليلها لتحديد مصدر التسرب بدقة، وقد أفادت مديرية الري أن ترعة الإبراهيمية تُعد ترعة رئيسية تتغير منسوباتها وفق نظام توزيع المياه بالمحافظة، وأن جسورها بحالة جيدة، ويصل عرض الجسر الأيسر بها إلى أكثر من 25 مترًا وهو عبارة عن طريق أسفلتي مزدوج، مما يصعب معه تنفيذ أعمال التبطين.

تطهير خزانات الصرف الصحي

من جانبها، أوضحت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإعداد دراسة فنية لتنفيذ بروتوكول يهدف إلى إجراء تطهير دوري لخزانات الصرف الصحي التقليدية "الطرنشات"، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية وتحت إشراف الشركة وبمشاركة الأهالي.

وفي سياق متصل، وحرصًا على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف، بخصوص الحالات الإنسانية التي طُرحت خلال اللقاء، تم صرف مساعدات مالية لسيدتين من مدينة بني سويف، مع التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني لتوفير أوجه الرعاية المناسبة لهما في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها المحافظة.

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