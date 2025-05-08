الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

الهند: باكستان استهدفت أراضينا بصواريخ ومسيرات

الهند وباكستان، فيتو
الهند وباكستان، فيتو

قالت الهند، اليوم الخميس: إن باكستان استهدفت أراضيها بصواريخ ومسيرات.

وأكدت الهند أنها قامت بتحييد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية في منطقة لاهور.

من جهته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس: إن الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم وستدفع المزيد.

مقتل وإصابة 72 مدنيا في إطلاق نار باكستاني

وأعلنت الحكومة الهندية، صباح اليوم الخميس، عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 59 آخرين في إطلاق نار باكستاني على الهند.

ترامب يعرض المساعدة في إنهاء الصراع بين الهند وباكستان

وأمس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الأحداث الدائرة بين القوتين النوويتين: “نريد أن ينتهي الصراع بين الهند وباكستان”.

 

الصراع بين الهند وباكستان

وأعرب ترامب عن استعداده لتقديم المساعدة بشأن الصراع بين الهند وباكستان.

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