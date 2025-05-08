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خارج الحدود

الحكومة الهندية: مقتل وإصابة 72 مدنيا في إطلاق نار باكستاني

الهند وباكستان، فيتو
الهند وباكستان، فيتو

 أعلنت الحكومة الهندية، صباح اليوم الخميس، عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 59 آخرين في إطلاق نار باكستاني على الهند.

 

ترامب يعرض المساعدة في إنهاء الصراع بين الهند وباكستان

 وأمس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الأحداث الدائرة بين القوتين النوويتين “نريد أن ينتهي الصراع بين الهند وباكستان”.

 

الصراع بين الهند وباكستان

وأعرب ترامب عن استعداده لتقديم المساعدة بشأن الصراع بين الهند وباكستان.

وبشأن غزة، قال ترامب: ستعلمون بشأن المحادثات حول غزة خلال الساعات الـ24 المقبلة.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت نتائج جيدة مع الحوثيين، مضيفًا: نحترم وعود الحوثيين بعدم الهجوم على السفن.

 

وتابع: وجهنا ضربات قاسية للحوثيين وكانت لهم قدرة كبيرة على تحمل عقابنا وأظهروا شجاعة كبيرة.

أما بشأن تخصيب إيران لمواد نووية قال ترامب: لم نتخذ قرارا بعد، وسنعلن موقفنا بشأن البرنامج النووي المدني لإيران قريبا.

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الحكومة الهندية الهند الهند وباكستان باكستان ترامب

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