ترامب يعرض المساعدة في إنهاء الصراع بين الهند وباكستان

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول الأحداث الدائرة بين القوتين النوويتين، نريد أن ينتهي الصراع بين الهند وباكستان.

وأعرب ترامب عن استعداده لتقديم المساعدة بشأن الصراع بين الهند وباكستان.

وبشأن غزة، قال ترامب: ستعلمون بشأن المحادثات حول غزة خلال الساعات الـ24 المقبلة.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت نتائج جيدة مع الحوثيين، مضيفًا: نحترم وعود الحوثيين بعدم الهجوم على السفن.

وتابع وجهنا ضربات قاسية للحوثيين وكانت لهم قدرة كبيرة على تحمل عقابنا وأظهروا شجاعة كبيرة

أما بشأن تخصيب إيران لمواد نووية قالة ترامب لم نتخذ قرارا بعد، موضحًا سنعلن موقفنا بشأن البرنامج النووي المدني لإيران قريبا.

ومن جانبه، قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع إيران جيدة وكنا سعداء بردها على بعض نقاطنا.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن هناك فرصة لاتفاق يدمج إيران في الاقتصاد العالمي لكنه سينهي أي فرصة لحيازتها سلاحا نوويا.

واختتم نائب الرئيس الأمريكي بأن روسيا تطالب بعدد من التنازلات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا ونعتقد أنهم يطالبون بالكثير.

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