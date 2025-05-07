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خارج الحدود

حاكم أمريكي لقطاع غزة على غرار نموذج العراق، تفاصيل مخطط ترامب ونتنياهو لإدارة القطاع

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل المشاورات الدائرة بين أمريكا وإسرائيل حول إمكانية تشكيل إدارة مؤقتة في غزة بعد انتهاء الحرب يشرف عليها مسئول أمني أمريكي.

تفاصيل مشاورات أمريكا وإسرائيل حول إدارة قطاع غزة

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر فى الاحتلال قولها: إن "كبار المسئولين الحاضرين في المشاورات ركزوا على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسئول أمريكي يشرف على غزة حتى يتم نزع السلاح ويعم الاستقرار، ويجري تشكيل حكومة فلسطينية".

ووفق التقرير العبري، فإنه "لم يتم تحقيق أي تقدم وكانت الأفكار بعيدة كل البعد عن النضج إلى خطوة عملية"، وأشارت القناة إلى أنه "لم يتم الاتفاق على جدول زمني محدد، كما لم تتم الإجابة عن أسئلة مهمة، مثل المدة التي سوف تستمر فيها الإدارة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة"، مؤكدين أن "أي قرار يتم اتخاذه سيتأثر حتما بالوضع على الأرض واستمرار الحرب".

فى ذات السياق، قارنت مصادر لوكالة "رويترز"، الاقتراح بإنشاء حكومة عسكرية فى غزة بالسلطة المؤقتة للائتلاف في العراق، التي أنشئت في واشنطن عام 2003، بعد وقت قصير من الغزو الأمريكي.

إمكانية تولي واشنطن إدارة مؤقتة لقطاع غزة

وكانت الولايات المتحدة قد ناقشت مع إسرائيل إمكانية تولي واشنطن إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأوضحت أن ذلك القرار يأتي عقب يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه الكشف عن خطوة مهمة بشأن القطاع.

ونقلت رويترز، أن أمريكا ستعين حاكما أمريكيا للإدارة المؤقتة لغزة.

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وسائل اعلام عبرية الولايات المتحدة إسرائيل غزة مسئول أمني أمريكي

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