الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

محافظة القدس: إغلاق مدارس الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين

مدارس أونروا، فيتو
مدارس أونروا، فيتو

أكد محافظة القدس أن إغلاق مدارس أونروا في المدينة اعتداء صارخ على مؤسسة أممية ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين.

تصعيد خطير من الاحتلال

وقالت: إن القرار الجائر يشكل تصعيدا خطيرا في الهجمة التي يقودها الاحتلال بهدف تقويض دور أونروا.

وعلى الجانب الأخر أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “ الأونروا ”  أن إغلاق مدارس الوكالة في شعفاط بالقدس المحتلة يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

خطط طوارئ لضمان إتمام العام الدراسي بعد إغلاق الاحتلال مدارس أونروا

وقالت الوكالة في تصريحات  - نقلتها وسائل إعلام: “لدينا خطط طوارئ لضمان إتمام العام الدراسي بعد إغلاق الاحتلال لمدارسنا في شعفاط”.

وأضافت: قررنا إغلاق 3 مدارس في مناطق أخرى لحماية الطلاب والعاملين من انتهاكات الاحتلال.

وتابعت:  نُدير 6 مدارس في القدس المحتلة إضافة إلى معهد للتدريب في قلنديا ونخشى استهدافه قريبًا.

موقف دولي حازم لوقف هذه الانتهاكات

وأردفت: لا يمكننا مواجهة قرارات الاحتلال بمفردنا ونُطالب بموقف دولي حازم لوقف هذه الانتهاكات.

وختمت الأونروا :  نحتاج إلى تدخل طرف دولي قوي من الدول المانحة أو المنظمات الدولية لحماية عمل الوكالة.
 

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