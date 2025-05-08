محافظة القدس: إغلاق مدارس الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين

أكد محافظة القدس أن إغلاق مدارس أونروا في المدينة اعتداء صارخ على مؤسسة أممية ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين.

تصعيد خطير من الاحتلال

وقالت: إن القرار الجائر يشكل تصعيدا خطيرا في الهجمة التي يقودها الاحتلال بهدف تقويض دور أونروا.

وعلى الجانب الأخر أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “ الأونروا ” أن إغلاق مدارس الوكالة في شعفاط بالقدس المحتلة يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

خطط طوارئ لضمان إتمام العام الدراسي بعد إغلاق الاحتلال مدارس أونروا

وقالت الوكالة في تصريحات - نقلتها وسائل إعلام: “لدينا خطط طوارئ لضمان إتمام العام الدراسي بعد إغلاق الاحتلال لمدارسنا في شعفاط”.

وأضافت: قررنا إغلاق 3 مدارس في مناطق أخرى لحماية الطلاب والعاملين من انتهاكات الاحتلال.

وتابعت: نُدير 6 مدارس في القدس المحتلة إضافة إلى معهد للتدريب في قلنديا ونخشى استهدافه قريبًا.

موقف دولي حازم لوقف هذه الانتهاكات

وأردفت: لا يمكننا مواجهة قرارات الاحتلال بمفردنا ونُطالب بموقف دولي حازم لوقف هذه الانتهاكات.

وختمت الأونروا : نحتاج إلى تدخل طرف دولي قوي من الدول المانحة أو المنظمات الدولية لحماية عمل الوكالة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.