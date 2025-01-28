الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

مندوب مصر بمجلس الأمن: اعتداءات إسرائيل على أونروا بداية نهاية الأمم المتحدة

مندوب مصر بمجلس الأمن،
مندوب مصر بمجلس الأمن، فيتو

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى مجلس الأمن، إنه لا يمكن لمزاعم إسرائيل أن تشكل أساسا لقرار فردي بمنع وكالة أممية من العمل بالمخالفة للقرارات الأممية.

 

قتل الاحتلال الإسرائيلي مئات من موظفي أونروا

وأضاف عبدالخالق، في بيان مصر بالنيابة عن المجموعة العربية بنيويورك في جلسة مجلس الأمن حول وكالة أونروا، أن المجموعة العربية تطالب بمساءلة الاحتلال عن قتلها المئات من موظفي وكالة أونروا، وتحذر من سابقة قيام دولة عضو بالأمم المتحدة بالاعتداء على المنظمة الأممية وقتل موظفيها وتدمير مبانيها ومنعها من العمل.

نهاية الأمم المتحدة

وتابع: «ستكون تلك النهاية للأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف كما نعرفها جميعا».

دعم استمرار وكالة أونروا 

وواصل: «تطالب المجموعة العربية المجتمع الدولي بتوفير الدعم السياسي والقانوني والمالي اللازم لاستمرار أونروا في أداء مهامها وخدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق العمليات الخمس».

وأردف: «وتشدد المجموعة العربية على أن المساهمات المالية في ميزانية أونروا ليست منحة بل التزاما بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل جذري لقضية التمويل».

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مندوب مصر بمجلس الأمن مجلس الامن إسرائيل وكالة أونروا أونروا الأمم المتحدة

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