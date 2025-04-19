أونروا: 600 ألف طفل حرموا من التعليم في غزة

ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن نحو 660 ألف طفل في غزة حرموا من الدراسة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأونروا، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عدم دخول مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي وهذه مدة أطول بثلاث مرات من التي فرضت بداية الحرب.

الأونروا: المساعدات لم تدخل غزة منذ 2 مارس

وقالت الأونروا في بيانها الصادر اليوم: نحو 69% من قطاع غزة خاضع لأوامر تهجير، مشيرة إلى تقدير أممي بأن نحو 420 ألف شخص نزحوا مجددا منذ استئناف الحرب.

وأكدت الأونروا في بيانها، أن استئناف القصف وانعدام وصول الإمدادات يؤثران على قدرة الجهات الإنسانية على تلبية احتياجات سكان غزة.

الاحتلال يسيطر على 30% من قطاع غزة

وفي السياق ذاته، زعم وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس الماضي، إن جيش الاحتلال سيبقى في المناطق العازلة التي أنشأتها في قطاع غزة حتى بعد التوصل لأي تسوية لإنهاء الحرب.

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