الإثنين 05 مايو 2025
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محافظات

رئيس مركز إهناسيا ببني سويف يتابع منظومة العمل في ملفات التصالح

رئيس إهناسيا يجتمع
رئيس إهناسيا يجتمع بمسئولي الرصد الميداني، فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد علاء، تواصل جهودها المكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن دعم منظومة العمل في ملفات التصالح والمرافق العامة والخدمات الأساسية.

 

رئيس إهناسيا يجتمع بمسئولي الرصد الميداني

 وفي هذا السياق، عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، اجتماعًا مع مسئولي الرصد الميداني بالمركز، لمتابعة آليات رصد المشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على حلها بشكل فوري أو توجيهها للجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق فاعلية التدخل.

 

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بـ محافظة بني سويف، جاهزية المعدات والأطقم العاملة من خلال فعاليات اصطفاف المعدات، استعدادًا لمواجهة أي أزمات أو كوارث محتملة، ودعم مراكز ومحافظات الجوار عند الحاجة.

 

إزالة تعديات بمركز إهناسيا ببني سويف 

 كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية الدباح، حيث تم إزالة عدة حالات تعدٍّ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون بكل حزم.

 

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