قبل مواجهة المصري غدًا، ماذا قدم عماد النحاس مع الأهلي؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي غدا الخميس على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد مباراة المصري البورسعيدي هي المواجهة الثالثة للنادي الأهلي تحت قيادة عماد النحاس، حيث سبق وقاد الأحمر خلال مواجهة بتروجيت وحرس الحدود.

ماذا قدم عماد النحاس مع الأهلي حتى الآن؟

وقاد النحاس الأهلي خلال مواجهتين، حيث نجح خلالهم في تحقيق الفوز أمام بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحرس الحدود بخماسية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي فى الدوري



ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

ويأمل الأهلي في الفوز في جميع مواجهاته حتى يتمكن من المنافسة بقوة على لقب الدوري.

وفاز الأهلي في 13 مباراة على حساب كل من سيراميكا كليوباترا، زد، سموحة، غزل المحلة، الجونة، المصري البورسعيدي، بتروجيت في لقائي الدور الأول والثاني، حرس الحدود في لقائي الدور الأول والثاني، الإسماعيلي، مودرن سبورت.

وتعادل أمام كل من الاتحاد السكندري، فاركو، البنك الأهلي، طلائع الجيش، الزمالك، بيراميدز في لقائي الدور الأول والثاني.

وتلقى هزيمة اعتبارية أمام نادي الزمالك بسبب اعتراضه على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي.

وسجل لاعبو الأهلي 39 هدفا، واستقبلت شباكهم 15 آخرين.

غيابات الأهلي أمام المصري



ويغيب عن الأهلي خلال لقاء المصري كل من: كريم فؤاد، كريم الدبيس، يحيى عطية الله، رضا سليم، عمر كمال عبد الواحد.

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