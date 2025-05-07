الأربعاء 07 مايو 2025
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رياضة

إمام عاشور بجوار ميسي، حساب كأس العالم للأندية يستعرض فرق مجموعة الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

استعرض الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة النادي الأهلي في مونديال الأندية المقرر أن تقام بشهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة رفقة كل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ونشر حساب مونديال الأندية عبر فيسبوك صورا لنجوم فرق المجموعة الأولي من البطولة والتي ظهر خلال إمام عاشور لاعب الأهلي بجوار الاسطوره ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي. 

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري 

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدي فى الدوري

 
ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

 

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز  برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

ويأمل الأهلي في الفوز في جميع مواجهاته حتى يتمكن من المنافسة بقوة على لقب الدوري.

وفاز الأهلي في 13 مباراة على حساب كل من  سيراميكا كليوباترا، زد، سموحة، غزل المحلة، الجونة، المصري البورسعيدي، بتروجيت في لقائي الدور الأول والثاني، حرس الحدود في لقائي الدور الأول والثاني، الإسماعيلي، مودرن سبورت.

وتعادل أمام كل من الاتحاد السكندري، فاركو، البنك الأهلي، طلائع الجيش، الزمالك، بيراميدز في لقائي الدور الأول والثاني.

وتلقى هزيمة اعتبارية أمام نادي الزمالك بسبب اعتراضه على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي.

وسجل لاعبو الأهلي 39 هدفا، واستقبلت شباكهم 15 آخرين.

غيابات الأهلي أمام المصري 


ويغيب عن الأهلي خلال لقاء المصري كل من: كريم فؤاد، كريم الدبيس، يحيى عطية الله، رضا سليم، عمر كمال عبد الواحد.

 

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