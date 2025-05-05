طلاب كلية الطب البشري بجامعة بني سويف الأهلية أول دوري العباقرة

أعلنت جامعة بني سويف الأهلية فوز فريق طلاب كلية الطب البشري بالمركز الأول في مسابقة دوري عباقرة الجامعة الأهلية في نسخته الثالثة، والتي نظمتها الجامعة تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وبمشاركة 12 فريقًا من مختلف كليات وبرامج الجامعة.

وجاءت المسابقة تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة رشا عادل، عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وبالتنسيق بين إدارة رعاية الشباب ومبادرة "طلاب من أجل مصر".

فوز طلاب كلية الطب البشري بالمركز الأول

وأكد رئيس جامعة بني سويف الأهلية، أن الأنشطة الطلابية تمثل محورًا أساسيًا من محاور التعليم الجامعي، لما لها من دور كبير في تشكيل شخصية الطالب وتنمية قدراته العقلية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب دورها في توطيد العلاقات الإنسانية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتعزيز روح الانتماء للأسرة الجامعية والوطن، بالإضافة إلى كونها وسيلة فعالة للترفيه واكتساب المهارات المتنوعة خلال فترة الدراسة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز كلية الطب البشري بالمركز الأول، تلتها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في المركز الثاني، فيما حصلت كلية الصيدلة على المركز الثالث.

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