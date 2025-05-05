بني سويف تستقبل 986 سائحًا لزيارة المناطق الأثرية خلال أبريل

أعلنت محافظة بني سويف استقبال 986 سائحًا من جنسيات مختلفة خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنشيط القطاع السياحي وتعزيز مكانتها على الخريطة السياحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

مزايا سياحية وأثرية ببني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة تشهد تطورًا ملموسًا في حركة السياحة الوافدة، بفضل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وأثرية وطبيعية متنوعة، وبناءً على استراتيجية واضحة لتعظيم الاستفادة من هذه المقومات، وتعزيز فرص الاستثمار السياحي.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير الإدارة العامة للسياحة، الذي عرضته رانيا عزت، مدير عام الإدارة، وتضمن أبرز نتائج جهود التنشيط السياحي خلال أبريل، حيث استقبلت المحافظة 13 باخرة سياحية على متنها 519 سائحًا أجنبيًا، بالإضافة إلى 467 سائحًا زاروا عددًا من المناطق الأثرية والسياحية مثل منطقة هرم ميدوم الأثرية ودير الحمام.

جنسيات متنوعة تزور بني سويف

وتنوعت جنسيات السائحين لتشمل إنجليز، فرنسيين، أمريكيين، هولنديين، يابانيين، رومانيين، إسبان، ألمان، إيطاليين، برازيليين، ومجريين، في مؤشر واضح على تنامي التنوع في حركة السياحة الوافدة للمحافظة.

وفي ضوء توجيهات محافظ بني سويف، قامت الإدارة العامة للسياحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين مسارات الرحلات السياحية، وتوفير المواد الإرشادية والمعلومات اللازمة، وتنظيم برامج استقبال تليق بالقيمة الحضارية للمحافظة.

وأعرب السائحون عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجودة التنظيم، وانبهارهم بتنوع المعالم الأثرية وروعة الطبيعة الهادئة والمناخ المعتدل الذي تتميز به بني سويف، مؤكدين رغبتهم في تكرار الزيارة واكتشاف المزيد من معالم المحافظة.

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