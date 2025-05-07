الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

بسبب تهديدات أمنية، طائرة الرئيس الصربي تقلع إلى موسكو بعد هبوط اضطراري في باكو

الرئيس الصربي، فيتو
الرئيس الصربي، فيتو

قالت وسائل إعلام صربية، إن طائرة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أقلعت من باكو متجهة إلى موسكو بعد هبوط اضطراري.

 لم يتم منح طائرة الرئيس الصربي تصريحا بالإقلاع

كما أوضحت نفس المصادر، أنه لم يتم منح طائرة الرئيس الصربي تصريحا بالإقلاع "بسبب تهديدات أمنية"، بينما ذكرت بوابة "إنفورمر" الإخبارية، أن الطائرة قد اضطرت للهبوط في أذربيجان سابقا بسبب نشاط أنظمة الدفاع الجوي الروسي في المجال الجوي. 

 انفجرت العجلة الخلفية لسيارة الرئيس الصربي

جدير بالذكر أن وسائل إعلام صربية نشرت فبراير الماضى مشاهد لسيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تم تصويرها من سيارة المرافقة، والتي يظهر فيها كيف انفجرت العجلة الخلفية ثم انفصلت عن السيارة أثناء سيرها.

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الرئيس الصربي طائرة الرئيس الصربي تهديدات امنيه ألكسندر فوتشيتش

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