إصابة 56 شخصا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في صربيا

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن 56 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة في الخطورة خلال مظاهرات الطلاب وأنصار المعارضة المناهضة للحكومة التي جرت أمس السبت في وسط العاصمة الصربية بلجراد.

وقال فوتشيتش في تصريح لوكالة أنباء تانجوج الصربية: "تم نقل 44 شخصا إلى مراكز الإسعاف، و11 شخصا إلى المركز الطبي السريري في منطقة زفيزدار، وشخصا واحدا إلى منطقة زيمون، ليصل العدد الإجمالي إلى 56 شخصا".

وكان الرئيس الصربي قد صرح يوم الجمعة، بأن احتجاج الطلاب وأنصار المعارضة يوم السبت في بلغراد غير مصرح به من قبل السلطات، لكنه دعا الشرطة والأجهزة الحكومية الأخرى إلى ضمان سلامته الكاملة.

وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق منظمي الاحتجاج غير المصرح به، مشيرا إلى أن كل من يهاجم المحتجين أو أي محتج يهاجم الآخرين سيتم اعتقاله. كما حث الشرطة على عدم استخدام القوة إلا في أشد الحالات ضرورة.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الصربية بأن نحو 107 آلاف شخص من أنصار المعارضة والطلاب شاركوا في المظاهرات المناهضة للحكومة بالقرب من مقر البرلمان في وسط العاصمة، حاملين الأعلام الوطنية وشعارات مناهضة للحكومة، مشيرة إلى أن معظمهم توافد إلى بلغراد من المناطق الأخرى في البلاد.

وقالت الداخلية الصربية إن المتظاهرين تسببوا بعدد من الحوادث في بلجراد ليلة الاحتجاج، وتم اعتقال شخصين من المخالفين، مشيرة إلى أن المحتجين بدأوا بالانسحاب من وسط المدينة في المساء.

يذكر أن صربيا تشهد احتجاجات منذ نوفمبر الماضي، في أعقاب الحادث المأسوي في مدينة نوفي ساد بشمال البلاد، الذي أودى بحياة 15 شخصا، حيث انهار هيكل خرساني في مبنى محطة القطارات في المدينة.

ويطالب المحتجون برحيل الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن الحادث، فيما تتهم السلطات أطرافا من الخارج بمحاولة "زعزعة الاستقرار" في البلاد.

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