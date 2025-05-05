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محافظات

الكشف على 1414 مواطنا في قافلة طبية بقرية البهسمون ببني سويف

قافلة طبية
قافلة طبية

 أعلنت محافظة بني سويف، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية موسعة بقرية البهسمون التابعة لـ مركز إهناسيا، على مدار يومي السبت والأحد 3 و4 مايو 2025، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بالقرى الأكثر احتياجًا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية.

 

كشف وعلاج بالمجان لـ1414 مواطنا 

 وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعته المستمرة لخطة عمل القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن القافلة تضمنت 9 عيادات في 8 تخصصات طبية شملت: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، والأسنان، حيث تم فحص 1414 حالة وصرف العلاج لهم مجانًا.

 

كما شملت القافلة تقديم خدمات معملية، حيث تم إجراء 132 تحليلًا للدم و51 تحليلًا للطفيليات، إلى جانب إجراء 8 حالات أشعة عادية، و40 موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى تحويل حالتين لإعداد تقارير طبية على نفقة الدولة، وتحويل 3 حالات أخرى إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

 

قافلة طبية بقرية البهسمون ببني سويف

 ونظمت القافلة ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنًا، تضمنت موضوعات توعية شملت: الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، الاستخدام الآمن للأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية. كما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 299 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة بالقافلة إلى 4118 خدمة طبية متنوعة.

 

ويجدر بالذكر أن هذه القوافل تنفذ بدعم وإشراف نوعي من وزارة الصحة، ومن خلال فريق عمل متكامل بقيادة د. ياسر خيري منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، د. محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسؤول المعلومات، وأحمد عجمي مسؤول إعداد وتجهيز العيادات.

 

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