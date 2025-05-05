الإثنين 05 مايو 2025
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محافظات

حصاد 60 حملة تموينية خلال أسبوع في بني سويف

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن تحرير 240 محضرًا لمخالفات متنوعة في المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البترول، وذلك خلال حملات رقابية نفذتها أجهزة وإدارات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة، في الفترة من 27 أبريل الماضي حتى 2 مايو الجاري، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

 

تشديد الرقابة على الأسواق

 

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،   استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، لمواجهة كافة صور الغش التجاري ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وضمان صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير عرضه المهندس محمد عبد الرحمن، مدير عام التموين بـ محافظة بني سويف، والذي أوضح أن الحملات التموينية المكثفة شملت أكثر من 60 حملة خلال أسبوع، وأسفرت عن تحرير 165 محضرًا لمخالفات في المخابز، شملت نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، التصرف في الحصص التموينية، عدم وجود ميزان أو سجلات.

 

تحرير محاضر لمخالفات في الأسواق

 

كما تم تحرير 57 محضرًا لمخالفات في الأسواق، شملت: عدم الإعلان عن الأسعار، حيازة سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية سارية، بالإضافة إلى 18 محضرًا ضد محطات الوقود ومستودعات البترول لارتكابها مخالفات تتعلق بالتصرف في المواد البترولية أو مخالفات فنية.

 

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي محافظة بني سويف لضبط المنظومة التموينية والتجارية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير سلع آمنة ومطابقة للمواصفات للمواطنين.

 

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