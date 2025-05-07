500 مليون دولار خسائر أولية لمطار صنعاء جراء القصف الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام حوثية حجم الخسائر التي لحقت بمطار صنعاء الدولي جراء القصف الإسرائيلي الأخير أمس الثلاثاء.

عملية تقييم الأضرار التي لحقت بالمطار مستمرة

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مدير المطار خالد الشايف قوله: "بلغ حجم الخسائر الأولية التي لحقت بمطار صنعاء الدولي حوالي 500 مليون دولار".

وأضاف الشايف أن "عملية تقييم الأضرار التي لحقت بالمطار مستمرة".

غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي

ووفق الشايف، فقد دمرت الغارات الإسرائيلية الصالات في في مطار صنعاء بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات، كما تمت تسوية مبنى التموين بالكامل.

وشنّت إسرائيل، الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في حملة جديدة بعد ساعات من قصف محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بتدمير جميع الطائرات المدنية في المطار، فضلا عن صالة المسافرين ومرافق مدنية أخرى.

أول تعليق لنتنياهو بعد الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء

وقال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، إن "من يهاجم إسرائيل يتحمل عواقب ذلك بنفسه".

وأكد نتنياهو في أول تعليق له بعد الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء، أن رد إسرائيل لن يكون رمزيا أو لمرة واحدة، بل سيتضمن "عدة ضربات"، مشيرا إلى أن قرار الرد من حيث التوقيت والأهداف يتم اتخاذه "وفقا لحسابات إسرائيلية خالصة".

وأضاف أن الدعم الإيراني المستمر للحوثيين هو ما مكّنهم من تنفيذ هجماتهم، مشددا على أن: "هذا ينطبق أيضا على الراعي الأساسي للحوثيين، إيران، التي لولا دعمها طويل الأمد لما تمكنوا من الاستمرار في هجماتهم ضدنا".

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