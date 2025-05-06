شاهد، اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على مطار صنعاء وتدمير جميع الطائرات المدنية

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو، لشن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي غارات على مطار صنعاء الدولي، اليوم الثلاثاء.

https://x.com/manniefabian/status/1919732820445905326?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1919732820445905326%7Ctwgr%5Eb7cd587292677b25f866e6293e2b31db5a3f0149%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fmiddle-east%2F1794394-D981D98AD8AFD98AD988-D8A7D984D984D982D8B7D8A7D8AA-D8A7D984D8A7D994D988D984D989-D984D984D982D8B5D981-D8A7D984D8A7D995D8B3D8B1D8A7D98AD994D98AD984D98A-D985D8B7D8A7D8B1-D8B5D986D8B9D8A7D8A1



وبدأت إسرائيل، الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في حملة جديدة بعد ساعات من قصف محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد سكاي نيوز عربية بتدمير جميع الطائرات المدنية في المطار، فضلا عن صالة المسافرين ومرافق مدنية أخرى.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أطلق جيش الإحتلال أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، تمهيدا لقصفها.

https://x.com/clashreport/status/1919733102382817582?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1919733102382817582%7Ctwgr%5Eb7cd587292677b25f866e6293e2b31db5a3f0149%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fmiddle-east%2F1794394-D981D98AD8AFD98AD988-D8A7D984D984D982D8B7D8A7D8AA-D8A7D984D8A7D994D988D984D989-D984D984D982D8B5D981-D8A7D984D8A7D995D8B3D8B1D8A7D98AD994D98AD984D98A-D985D8B7D8A7D8B1-D8B5D986D8B9D8A7D8A1

وقال الجيش في بيان مصحوبا بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفقما يعرض في الخريطة المرفقة، ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

وقال جيش الاحتلال إن "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".

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